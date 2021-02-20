На Сумщине за вымогательство и получение взятки задержан налоговик

По данным следствия, указанный служащий требовал у физического лица-предпринимателя 5 тыс. грн за неприменение штрафных санкций за якобы обнаруженные во время фактической проверки нарушения установленного порядка оборота подакцизных товаров.
Сегодня, 26 февраля, правоохранители задержали налоговика после получения оговоренной суммы. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.
Противоправную деятельность лица прекращено Государственным бюро расследований, расположенным в г. Полтава, под процессуальным руководством прокуратуры при оперативном сопровождении УСБУ в Сумской области совместно с сектором собственной безопасности ГУ ГФС в Сумской области.