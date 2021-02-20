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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:01134

На Сумщине за вымогательство и получение взятки задержан налоговик

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды главным государственным ревизором-инспектором отдела фактических проверок управления налогового аудита Главного управления ГНС в Сумской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный служащий требовал у физического лица-предпринимателя 5 тыс. грн за неприменение штрафных санкций за якобы обнаруженные во время фактической проверки нарушения установленного порядка оборота подакцизных товаров.

Сегодня, 26 февраля, правоохранители задержали налоговика после получения оговоренной суммы. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Противоправную деятельность лица прекращено Государственным бюро расследований, расположенным в г. Полтава, под процессуальным руководством прокуратуры при оперативном сопровождении УСБУ в Сумской области совместно с сектором собственной безопасности ГУ ГФС в Сумской области.

Право
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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