На Сумщине судебные охранники пресекли попытку проноса в суд наркотиков При осуществлении пропускного режима в одном из районных судов области сотрудники территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области обратили внимание на подозрительное поведение пожилого мужчины, который пытался пройти в суд с двумя полными пакетами.

Мужчина заметно нервничал. Во время прохождения процедуры пропуска в суд посетитель продемонстрировал судебным охранникам содержимое пакетов, которые были наполнены продуктами питания и средствами гигиены. В ходе общения с посетителем, который оказался 52-летним местным жителем, стражи Фемиды выяснили, что он собирался передать пакеты другому лицу, которое находилось в это время в суде в качестве подсудимого.

При внешнем осмотре содержимого пакетов в судебных охранников вызвал подозрение тюбик зубной пасты, который имел странную форму. Они вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу местного полицейского отдела. Прибывшие по вызову проверили содержание подозрительного тюбика и обнаружили в нем наркосодержащие вещества, изъяли их и направили на экспертное обследование.

Это событие полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются.