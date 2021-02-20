Ямпольский поселковый совет лишил свою главу ежемесячных премий Изменения в решение «Об определении условий оплаты труда Ямпольского поселкового головы» инициировала сама руководительница поселка Ольга Губар.

«Мы убираем полностью премии, предусмотренные, - отметила чиновница. - На сегодняшний день мы зарегистрировали все отделы, заказали печати, надо было это делать в экстренном порядке, провели новогодние мероприятия... Поэтому спасибо, что поддержали тогда, но на сегодняшний день, в условиях нашей экономии, предлагаю их полностью снять, пока мы не выровняемся с бюджетом».

Депутаты единогласно поддержали такое решение.

Напомним, 8 декабря 2020 года на первой сессии новоизбранного поселкового совета большинство депутатов проголосовали за решение, которым поселковому голове, кроме должностного оклада, выплат за ранг государственного служащего, надбавки за высокие достижения, была установлена премия в размере 100% к должностному окладу. Тогда это решение вызвало возмущение значительной части населения громады, пишет Ямполь.инфо.