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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:30221

На Сумщине украли 3,5 млн грн на ремонте дороги

Злоупотребление полномочиями с ущербом в 3,5 млн грн - на Сумщине будут судить директора ООО.

Роменской местной прокуратурой утвержден и 26 февраля направлен в суд обвинительный акт в отношении директора Общества с ограниченной ответственностью за злоупотребление полномочиями и подделку официальных документов, что повлекло государственным интересам ущерб в размере 3,5 млн грн (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в ноябре 2018 года между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Роменского городского совета и указанным обществом был заключен договор на текущий ремонт автомобильной дороги в г. Ромны. После завершения работ директор общества предоставил заказчику акты выполненных работ, на основании которых за выполненный ремонт получил 6,7 млн грн. Однако согласно выводам экспертов, фактически выполненные работы не соответствуют актам приемки выполненных строительных работ. Поэтому директор общества, злоупотребляя полномочиями и действуя вопреки государственных интересов, получил неправомерную выгоду на общую сумму 3,5 млн грн.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры на имущество общества решением суд наложен арест.

Противоправную деятельность обвиняемого разоблачены по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Роменским отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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