«Укрзалізниця» приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно В связи с карантинными ограничениями «Укрзалізниця» с 26 февраля приостанавливает продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно.

Реагируя на эпидемиологическую ситуацию в Ивано-Франковской области, «Укрзалізниця» с 00.00 26 февраля до 12 марта приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов Ивано-Франковской области и в обратном направлении. Продажа проездных документов будет восстановлена сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, «Укрзалізниця» совместно с Министерством инфраструктуры Украины разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения.

В то же время «Укрзалізниця» расширяет возможности для возврата билетов: пассажиры, которые из-за карантинных обстоятельств будут вынуждены изменить свои планы, смогут удобно и безопасно вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будут возмещена полная стоимость билета. Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.

Пассажирам, которые планируют поездки в горы, предлагают альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахив, Воловець, Сколе, Славское.