Конотопские коты стали частью экосистемы города На сессии городского совета депутаты поддержали в целом петицию о признании котов частью экосистемы города.

Таким образом Конотоп приблизился к общеевропейской практике, которую переняли уже немало украинских городов (Киев, Днепр, Одесса, Луцк, Полтава, Запорожье и много других больших и маленьких городов и поселков страны).

Признать котов частью экосистемы города и предоставить им соответствующую защиту необходимо, чтобы усатые могли спокойно пережить зиму, греться в подвалах без риска быть замурованными коммунальщиками. Вместе с этим нужно уделить внимание гуманному регулированию численности кошек, их стерилизации, а также вакцинации.

Коты являются важной естественной частью экостистемы населенных пунктов, так как они борются с грызунами. Следовательно, общество должно позаботиться об уличных котах, чтобы избежать резкого роста популяции опасных грызунов. Ожидается, что этому тоже поспособствует полученный котами специальный статус, пишет Голос Конотопа.