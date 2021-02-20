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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах оголосили відеоконкурс до дня народження Кобзаря

Відділ у справах молоді та спорту оголошує відеоконкурс до дня народження Тараса Шевченка.

До дня народження українського поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка відділ у справах молоді та спорту проводить конкурс відеороликів.

Для участі в конкурсі необхідно зняти відео, в якому продекламувати будь-який вірш Тараса Шевченка. Також однією з умов є те, що відео має бути зняте на фоні пам'ятника Кобзаря, його погруддя, зображення тощо.

Готове відео необхідно опублікувати в сфоєму профілі у соціальній мережі, позначити сторінку відділу в справах молоді та спорту та обов'язково надіслати його на пошту: molod_sport@smr.gov.ua.

Вимоги до учасників: вік від 14 до 35 років, проживати на території Сумської міської територіальної громади.

Відео потрібно опублікувати до 9 березня. Переможців буде визначено не пізніше 11 березня.

Три учасники, які опублікують найкращі роботи, будуть нагороджені подарунками.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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