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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:29259

На Сумщине задержали нелегала и переправщиков через границу

По информации участкового инспектора пограничной службы пресечена попытка незаконной переправки через российско-украинскую границу иностранца.

Пограничный патруль, реализуя полученную от коллеги информацию, в районе населенного пункта Грабовское в Краснопольском районе задержал гражданина Узбекистана. Иностранец в пешем порядке пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию РФ.

Мужчина сообщил правоохранителям, что ему запрещен въезд на территорию РФ, поэтому он решил пересечь границу незаконным образом. Также он сообщил, что к границе его подвезли неизвестные на легковом автомобиле марки «Шевроле Авео» и указали направление движения.

По результатам дальнейших поисковых мероприятий указанyыt иностранным гражданином лица и транспортное средство были обнаружены пограничниками на выезде из населенного пункта Грабовское. В автомобиле находились два гражданина Украины, которые способствовали иностранцу в незаконном пересечении границы и оказывали соответствующие советы.

В действиях указанных граждан усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» УК Украины, о чем пограничники безотлагательно сообщили сотрудников Национальной полиции, проводят с указанными гражданами соответствующие процессуальные действия.

Иностранец задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Право
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Цитата

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голова Сумської ОДА

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