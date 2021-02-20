На Сумщине полиция задержала мужчину, который убил родного брата В ходе внезапно возникшей ссоры 34-летний житель Роменского района ухватился за нож и ударил им своего брата.

Происшествие произошло 25 февраля, около 20.00, в одном из сел Роменского района. В полицию поступило сообщение от диспетчера «скорой» о получении ножевого ранения 37-летним мужчиной.

Выездом на место происшествия установлено, что во время совместного употребления алкогольных напитков, между братьями возникла ссора. В ходе которой один из них, не сдержав агрессии, схватился за нож и ударил им своего противника.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.