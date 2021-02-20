Сумские пограничники учились стрелять На базе Сумского пограничного отряда с начальниками служб ракетно-артиллерийского вооружения проведены учебно-методические сборы.

Участие в мероприятии приняли офицеры Восточного регионального управления Госпогранслужбы и персонал подчиненных органов охраны государственной границы.

Целью мероприятия является доведение до должностных лиц порядка проведения технического, сезонного обслуживания и контрольных осмотров вооружение, углубление профессиональных знаний и практических навыков руководителей служб РАО по организации ракетно-артиллерийского обеспечения, совершенствование стиля и методов работы по данному направлению служебной деятельности.

Также во время сборов офицеры обсудили насущные вопросы, возникающие при организации работы по указанным направлениям деятельности, возможные пути их решения и поделились личным опытом.

В ходе подведения итогов мероприятия были сформированы единые подходы к порядку организации ракетно-артиллерийского обеспечения.