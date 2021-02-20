«Без осложнений»: медики - о первых прививках от коронавируса в Сумах Все 20 человек, получивших прививку против COVID-19 в Сумах, чувствуют себя хорошо.

Об этом рассказали руководители учреждений, медики которых прививались в первый день начала кампании - 25 февраля, пишет Суспільне.

По словам директора областного госпиталя для ветеранов войны Инессы Савенко, где лечат людей с коронавирусной болезнью, у них прививались 10 работников: состояние всех - удовлетворительное. К семейным врачам с жалобами на самочувствие, которые расценили как поствакцинальное осложнение, никто не обращался.

Девять врачей, которые получили вакцину, это - работники центра особо опасных болезней. Его руководитель - Тарас Злыденный - сказал, что те, кто переболел коронавирусом, - бессимптомные, у некоторых из тех, кто не был ранее инфицирован, поднялась небольшая температура, но это не - осложнения, а обычная допустимая реакция. Одного человек вчера прививали из мобильной бригады в Сумской центральной районной больнице. Как рассказал ее директор Владимир Поцелуев, никаких осложнений пока у работника нет.