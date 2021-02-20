В Сумах полицейские задержали наркоторговца Работники Управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ совместно со следователями Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области перекрыли канал поставки наркотических средств в город Сумы.

В ходе расследования уголовных производств, начатых по материалам Управления по борьбе с наркопреступностью, полицейские провели обыск по месту жительства 41-летнего жителя областного центра.

Во время которого обнаружили и изъяли 27 таблеток наркотического средства «Метафин ИС», 11 таблеток сильнодействующего лекарственного средства «Димедрол-Дарница» и около 0,5 г порошкообразного вещества белого цвета, внешне похожей на психотропное средство «Амфетамин».

В ходе следствия установлено, что мужчина, будучи участником заместительной поддерживающей терапии, получал наркотические средства в различных медицинских центрах на территории г. Киев и перевозил их в г. Сумы, где сбывал наркозависимым лицам.

Сейчас в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.