В Сумах боролись панкратиасты

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Сум, Тростянца, Лебедина, Путивля, Бурыни, Ромен, Ахтырки и Степановки.
Призерами и победителями соревнований стали:
Весовая категория 24-27 кг:
Овчаренко Егор - I место
Юрченко Антон - II место
Хмелев Арсен - III место
Весовая категория 30 кг:
Чубарь Денис - I место
Билиба Кирилл - II место
Гончаров Михаил - III место
Весовая категория 34 кг:
Волк Максим - I место
Морозов Александр - II место
Курдес Михаил - III место
Весовая категория 38 кг:
Пляхтур Кирилл - I место
Грицай Олег - II место
Коваль Владимир - III место
Весовая категория 42 кг:
Кондратов Богдан - I место
Трофименко Данил - II место
Чхайло Артем - III место
Весовая категория 46 кг:
Хуторний Максим - I место
Бельский Родион - II место
Босенко Назар - III место
Весовая категория 50 кг:
Горишняк Дмитрий - I место
Нитченко Артем - II место
Смолянина Максим - III место
Весовая категория 55 кг:
Феркус Карим - I место
Коваленко Максим - II место
Весовая категория 60 кг:
Бабич Михаил - I место
Бережной Артем - II место
Супрун Матвей - III место
Весовая категория 38 кг:
Сизоненко Дарья - I место
Марцилюк Анастасия - II место
Весовая категория 46 кг:
Косенко Арина - I место
Геращенко Камила - II место
Весовая категория 67 кг:
Овчаренко Полина - I место
Моисеенко Ульяна - II место
Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели отделений панкратиону СО ДЮСШ «Старт», ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы, Бурынской ДЮСШ, ДЮСШ единоборств - Артюх Н.А., Набока О.Б., Асютченко С.А., Шевченко В.Г., Зернов Г.В., Щербак А.В., Федосеев Д.А., Середа С.В., Сахненко О.Г.