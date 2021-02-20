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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах боролись панкратиасты

25 февраля Сумская областная ДЮСШ «Старт» проводила открытое первенство по панкратиону среди детей 2010-2011 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Сум, Тростянца, Лебедина, Путивля, Бурыни, Ромен, Ахтырки и Степановки.

Призерами и победителями соревнований стали:

Весовая категория 24-27 кг:

Овчаренко Егор - I место

Юрченко Антон - II место

Хмелев Арсен - III место

Весовая категория 30 кг:

Чубарь Денис - I место

Билиба Кирилл - II место

Гончаров Михаил - III место

Весовая категория 34 кг:

Волк Максим - I место

Морозов Александр - II место

Курдес Михаил - III место

Весовая категория 38 кг:

Пляхтур Кирилл - I место

Грицай Олег - II место

Коваль Владимир - III место

Весовая категория 42 кг:

Кондратов Богдан - I место

Трофименко Данил - II место

Чхайло Артем - III место

Весовая категория 46 кг:

Хуторний Максим - I место

Бельский Родион - II место

Босенко Назар - III место

Весовая категория 50 кг:

Горишняк Дмитрий - I место

Нитченко Артем - II место

Смолянина Максим - III место

Весовая категория 55 кг:

Феркус Карим - I место

Коваленко Максим - II место

Весовая категория 60 кг:

Бабич Михаил - I место

Бережной Артем - II место

Супрун Матвей - III место

Весовая категория 38 кг:

Сизоненко Дарья - I место

Марцилюк Анастасия - II место

Весовая категория 46 кг:

Косенко Арина - I место

Геращенко Камила - II место

Весовая категория 67 кг:

Овчаренко Полина - I место

Моисеенко Ульяна - II место

Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели отделений панкратиону СО ДЮСШ «Старт», ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы, Бурынской ДЮСШ, ДЮСШ единоборств - Артюх Н.А., Набока О.Б., Асютченко С.А., Шевченко В.Г., Зернов Г.В., Щербак А.В., Федосеев Д.А., Середа С.В., Сахненко О.Г.

Спорт
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