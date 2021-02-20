В Шостке пожарные ликвидировали возгорание гаража 25 февраля в 12:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Ватутина в г. Шостка.

О пожаре сообщила жена хозяина, которая увидела дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 1 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания.

В 12:52 возгорание локализовали, а в 13:10 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.