В Шостке пожарные ликвидировали возгорание гаража

О пожаре сообщила жена хозяина, которая увидела дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 1 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания.
В 12:52 возгорание локализовали, а в 13:10 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.