Легкоатлеты с Сумщины с медалями чемпионата Украины 23-25 февраля в Луцке разыгрывали медали зимнего чемпионата Украины по метаниям.

В первый день соревновались метатели молота, во второй - метатели диска, в заключительный наступила очередь метателей копья.

Молотобойцев в составе сборной Сумщины не было, а вот дискоболы и копьеметатели наметали на медали: бронзовые медали достались Александру Титаренко (диск, юноши до 18 лет) – 42,66 м; Валентине Авраменко (диск, девушки до 20 лет) – 37,16 м; Ивану Поваляшко (диск, мужчины) – 48,38 м; Анне Коваленко (копье, девушки до 18 лет) – 40,17 м.

Кроме того, «золото» в метании копья среди юношей до 20 лет завоевал уроженец Конотопа, воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Артур Фельфнер, который сейчас выступает за Киевщину.