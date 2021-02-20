В Сумах пропал подросток Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего Антона Сальникова.

Работники Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение 16-летнего жителя областного центра Сальникова Антона Александровича. По словам родителей, вчера ночью, около 1:30 парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид: 16-17 лет, рост 170 - 175 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы короткие темные, нос прямой.

Был одет: в темно синюю куртку с капюшоном с надписью желтого цвета «Austa», черные брюки, серый свитер, рубашку в клетку, черные ботинки и серую шапку.

При себе имел: черный рюкзак, в котором вторая пара ботинок коричневого цвета, серебристый каримат, денежные средства в сумме около 1000 гривен и паспорт гражданина Украины на его имя.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если у вас есть какая-либо информация, которая поможет установить местонахождение 16-летнего Антона, сообщите об этом в Сумское районное управление полиции по адресу: Сумская область, г. Сумы, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.