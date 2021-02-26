На Сумщине еще 160 случаев заболевания COVID-19 По состоянию на 26 февраля в Сумской области 48321 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 160 человек (Бурынский район - 1, Глухов - 3, Конотоп - 10, Конотопский район - 11, Краснопольский район - 8, Лебединский район - 2, Липоводолинский район - 2, Ахтырка - 3, Ахтырский район - 4, Путивльский район - 7, Сумы - 68, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 8, Шостка – 20, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 11).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 666 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 45786 человек, из них за минувшие сутки - 285 (Белопольский район - 9, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 2, Глухов – 14, Глуховский район - 5, Конотоп - 1, Краснопольский район - 17 Кролевецкий район - 6, Лебедин - 4, Лебединский район - 2, Липоводолинский район - 6, Ахтырка - 6, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 4, Ромны - 5, Роменский район - 2, Сумы - 162, Сумской район - 26, Тростянецкий район - 5, Шостка - 1, Ямпольский район - 4).