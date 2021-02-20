В центре Сум открыто рекламируют наркотики? (видео) Видео рекламы на световом табло выложили в группе sumymem в Фейсбуке.

На нем видно, что на световом рекламном экране одного из киосков на ул. Набережная р. Стрелка показана реклама «соль, фен, бошки…».

А что так можно было?