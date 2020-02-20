Нардеп с Сумщины заявил о нападении на его офис

«За день до приезда на родную Сумщину для встречи с гражданами было совершено нападение на мою официальную приемную. Хорошо, что в этот момент помощница вышла из помещения и не пострадала.
Я знаю, чья это провокация. Нам уже известны исполнители и заказчики этого преступления, нападение зафиксирован на камеру, начато уголовное производство.
Если вы думаете, что вы меня так сможете запугать, то вы ошибаетесь. Такие случаи только убеждают меня в правильности моего политического пути!» - написал нардеп.
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