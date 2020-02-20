Нардеп с Сумщины заявил о нападении на его офис Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Качура родом из Конотопа написал на своей странице в Фейсбуке о нападении на его приемную.

«За день до приезда на родную Сумщину для встречи с гражданами было совершено нападение на мою официальную приемную. Хорошо, что в этот момент помощница вышла из помещения и не пострадала.

Я знаю, чья это провокация. Нам уже известны исполнители и заказчики этого преступления, нападение зафиксирован на камеру, начато уголовное производство.

Если вы думаете, что вы меня так сможете запугать, то вы ошибаетесь. Такие случаи только убеждают меня в правильности моего политического пути!» - написал нардеп.