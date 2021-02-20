У Сумах презентували виставку «Леся Українка: життя, творчість, зв’язки з Сумщиною» У Сумському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація виставки, створеної до 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Директор музею Владислав ТЕРЕНТЬЄВ у своєму виступі згадав, що одна з сторінок життя Лесі Українки пов’язана з сумським краєм – Косівщиною, тому виставка була інтегрована в основну експозицію музею – інтер’єр селянської хати.

Організатор виставки Аліна КОНОТОП представила матеріали про перебування Лесі Українки на Сумщині у с. Косівщина. Однією з локацій виставки є інтер’єр української оселі кінця ХІХ – початку ХХ ст. в який було вміщено типологічні речі, що відтворюють атмосферу того часу, коли поетеса відвідала Сумщину.

Особливого колориту презентації надали творчі номери студентів Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського.