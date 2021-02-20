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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:32281

КП «Дорремстрой» приступило к обслуживанию сумских остановок

Департамент инфраструктуры города заключил договор с КП «Дорремстрой» на предоставление услуг по содержанию посадочных площадок на остановках общественного транспорта в соответствии с результатами проведенного тендера.

Договор вступил в силу с момента подписания и будет действовать до конца 2021 года. Общая сумма договора – 2,7 млн грн.

Согласно заказу департамента инфраструктуры города, содержанию подлежат 307 остановок на территории Сум и сел Песчаное и Верхнее Песчаное. Общая площадь посадочных площадок на этих остановках составляет 15222 кв. м.

Содержание включает в себя систематическая очистка посадочных площадок на остановках от пыли, случайного мусора и опавших листьев, грунтовых и других наносов путем их подметания; очистки от объявлений и рекламных брошюр; очистки урн и вывоз мусора. Также будет осуществляться очистка остановок от снега и обработка их покрытия фрикционными и другими противогололедными материалами.

Согласно договору, кратность зимней уборки составляет восемь раз в месяц, летней (с апреля по ноябрь включительно) - 15 раз в месяц.

Общество
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