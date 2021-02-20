Учениця Сумської ДМШ № 1 виборола перемогу у Міжнародному вокальному конкурсі

У конкурсі взяла участь і учасниця з Сумської дитячої музичної школи № 1 Маргарита ТИТАРЕНКО під керівництвом викладача Анастасії ШЕВЧЕНКО. У номінації «Джазовий вокал» сумчанкавиборола перемогу, завоювавши Кубок та Диплом лауреата І ступеню.

Фестиваль було організовано за підтримки культурно-освітнього центру «Favorite Fest» в Україні та фундації вокального мистецтва «Voces creativas» в Барселоні, Іспанія.

На базі конкурсу відбувся майстер-клас із вокалу від викладача вокалу, співачки та координатору конкурсу – Дарії БЄЛІКОВОЇ.