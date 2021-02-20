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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:2281

Сумчане требуют льготный проезд в маршрутках для пенсионеров и школьников

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установить льготный тариф в частном транспорте для пенсионеров и учащихся 1-11 классов».

«После решения исполнительного комитета об отмене льгот в частном транспорте в городе создан дисбаланс. В связи с этим решением больше льготников ездят коммунальным транспортом, что создает еще большую нагрузку на бюджет города (то есть налогоплательщиков), из которого выплачиваются компенсации КП «Электроавтотранс». Также дополнительную нагрузку создаст решение о бесплатном проезде учащихся 1-11 классов.

В то время как основную часть граждан льготных категорий будет перевозить коммунальный транспорт, для частного транспорта искусственно созданы все условия, при которых максимальное количество пассажиров платить полную стоимость. Сумской городской совет, как орган местного самоуправления, и ее должностные лица, в соответствии с ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Запрет льготного проезда, установленного нормативно-правовыми актами Украины, является ограничением реализации гражданами Украины своих прав и нарушением законодательства Украины.

Для учащихся 1-4 классов в частном транспорте установлен льготный тариф 2 гривны. Ученики 5-11 классов ничем не отличаются от учеников 1-4 классов, но они должны платить полную стоимость. Малое количество коммунального транспорта не позволит всем ученикам пользоваться льготным проездом. Часть детей все равно будет вынуждена пользоваться частным транспортом и платить льготную (1-4 классы) или полную (5-11 классы) стоимость. В зависимости от различных обстоятельств, места проживания и обучения, при таких условиях один ребенок может проехать на обучение и домой бесплатно, а другой (пользуясь частным транспортом) должна уплатить 14 гривен (учащиеся 5-11 классов), что создает тотальный дисбаланс. Поэтому требуем:

1. Установить льготный тариф 2 гривны для учащихся 1-11 классов в частном транспорте на период учебного года.

2. Вернуть льготный тариф для льготных категорий граждан в частном транспорте.

По компенсации частным перевозчикам: монетизация льгот без четкого учета невозможна. За последние 6 лет ни властью, ни перевозчиками не было сделано ни одного шага для внедрения безналичной оплаты или четкой системы учета. Перевозки осуществляются даже без элементарной продажи билетов. Это говорит о том, что черный нал, скрытые доходы и неуплаченные налоги могут принести перевозчикам гораздо больше, чем компенсации из бюджета при прозрачной системе оплаты и учета», - пишет автор петиции.

По состоянию на 25 февраля петицию подписали 45 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Экономика
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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