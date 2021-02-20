Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:32319

На Сумщине полиция оперативно разыскала псевдоминера

Сегодня, 25 февраля, около 10:00, на специальную линию полиции «102» позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что железнодорожный вокзал заминирован и ничего не объясняя, положил трубку.

После чего, на все железнодорожные вокзалы Сумской области безотлагательно выехали следственно-оперативные группы полиции во главе с руководством подразделений, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и «скорой» помощи. С железных вокзалов в Сумах, Конотопе, Ромнах, Шостке, Середина-Буде, Ямполе, Белополье, Тростянце эвакуировали всех посетителей и сотрудников.

Правоохранители обследовали все вокзалы и прилегающие к ним территории. Взрывчатых или других подозрительных предметов не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа полиции области и Конотопского районного отдела полиции оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его.

Им оказался 20-летний житель Конотопского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине еще 219 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:56
Директор коммунального предприятия на Сумщине обвиняется в присвоении 228 тыс. грн
Сегодня 16:12
Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 16:05
Сумські школярі хочуть «Шкільний громадський бюджет»
Сегодня 15:54
На Сумщине полиция оперативно разыскала псевдоминера
Сегодня 15:32
Служба зайнятості Сумщини запрошує на роботу в Ізраїлі: легально і без посередників
Сегодня 15:22
Як у Сумах відзначають 150-річчя Лесі Українки
Сегодня 15:14
Жители Путивля протестовали против повышения зарплат местных чиновников
Сегодня 15:03
На Сумщині визначено переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка – 2021»
Сегодня 14:50
В Сумах маршрутка въехала в легковушку: четверо пострадавших
Сегодня 14:29
На Сумщине началась кампания по вакцинации от COVID-19 (видео)
Сегодня 14:12
В ТОП-100 лучших школ Украины всего одна с Сумщины
Сегодня 13:54
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Лесі Українці - 150
Сегодня 12:05
Сумський ЦПТО: комфортне навчання для вчорашнього безробітного
Вчера 15:50
Сільські території не отримали коштів ДФРР
23.02.2021 18:50
Прогноз погоди на перший тиждень березня у Сумській області та Сумах
23.02.2021 18:33
Со среды на Сумщине – снова адаптивный карантин
23.02.2021 14:59
Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"
22.02.2021 21:45
Кредит на житло: покрокова інструкція від юристів системи безоплатної правової допомоги
22.02.2021 14:58
Возвращение «блудного» сына: подробности поисков сбежавшего подростка с Сумщины
22.02.2021 13:14
Коронавирус на Сумщине снова пошел в рост: итоги недели
22.02.2021 12:51
«Лига смеха» презентует новый состав звездных тренеров
22.02.2021 11:53
Николай Лукаш – маэстро отечественного перевода
20.02.2021 16:43
Сумы хотят отреставрировать скульптуры Круази за европейские деньги
20.02.2021 09:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.