На Сумщине полиция оперативно разыскала псевдоминера Сегодня, 25 февраля, около 10:00, на специальную линию полиции «102» позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что железнодорожный вокзал заминирован и ничего не объясняя, положил трубку.

После чего, на все железнодорожные вокзалы Сумской области безотлагательно выехали следственно-оперативные группы полиции во главе с руководством подразделений, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и «скорой» помощи. С железных вокзалов в Сумах, Конотопе, Ромнах, Шостке, Середина-Буде, Ямполе, Белополье, Тростянце эвакуировали всех посетителей и сотрудников.

Правоохранители обследовали все вокзалы и прилегающие к ним территории. Взрывчатых или других подозрительных предметов не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа полиции области и Конотопского районного отдела полиции оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его.

Им оказался 20-летний житель Конотопского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.