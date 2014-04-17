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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:22229

Служба зайнятості Сумщини запрошує на роботу в Ізраїлі: легально і без посередників

Перші 12 наших земляків разом з представниками інших областей України на початку березня вилітають до Ізраїлю на роботу. Серед них – опалубники, арматурники, штукатури, лицювальники-плиточники тощо.

- У рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, - зараз ми комплектуємо групи будівельників. Вже не перший рік служба зайнятості підбирає кадри для промислового будівництва в Ізраїлі. Зобов’язаний сказати, що ізраїльська сторона скрупульозно дотримується пунктів угоди. Перерахую лише частину переваг працевлаштування українських фахівців за міждержавною програмою: наявність офіційного контракту з роботодавцем, що укладається на один рік, з правом продовження до 63 місяців, рівні права з місцевими працівниками, відповідно до ізраїльського законодавства та імплементаційного протоколу, право на оплачувану відпустку, лікарняні, виплати на оздоровлення, нарахування щомісячного депозиту (200 дол. США) на рахунок працівника, як вихідної допомоги та пенсії (працівник може зняти кошти після завершення трудового контракту та повернення в Україну), 100% гарантія своєчасної виплати заробітної плати, забезпечення належних умов для роботи та проживання. При цьому знання іноземних мов не вимагається. Щомісячна мінімальна зарплата 1700 дол. США.

Охочі взяти участь у програмі з працевлаштування у Державі Ізраїль повинні звернутися до найближчого центру зайнятості. Тут їм безкоштовно нададуть усі консультації та послуги супроводу по працевлаштуванню за кордоном.

Водночас, В.Підлісний застерігає:

- Ні для кого не секрет, що в Україні існує безліч організацій-посередників, які обіцяють швидке працевлаштування за кордоном та високі заробітні плати. Проте далеко не завжди ці установи говорять про реальні речі. Тож не ризикуйте і не сплачуйте зайві кошти – користуйтеся послугами служби зайнятості, яка працює чесно і прозоро.

 
 
 
 
Общество Контракт
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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