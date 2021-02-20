В Кролевце заминировали железнодорожный вокзал? Сегодня, 25 февраля, около 11.00, стало известно, что заминирован вокзал по железнодорожной станции «Кролевец».

В связи с этим полицейскими временно ограничено движение по улице Виноградова. У железнодорожного вокзала ждут 2 автомобиля пожарно-спасательной службы и скорая помощь, пишет Сайт Кролевца.