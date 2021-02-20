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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:26272

В Кролевце заминировали железнодорожный вокзал?

Сегодня, 25 февраля, около 11.00, стало известно, что заминирован вокзал по железнодорожной станции «Кролевец».

В связи с этим полицейскими временно ограничено движение по улице Виноградова. У железнодорожного вокзала ждут 2 автомобиля пожарно-спасательной службы и скорая помощь, пишет Сайт Кролевца.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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