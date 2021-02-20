На Сумщине будут судить лесника за служебную халатность с убытком 1,5 млн грн Сумской областной прокуратурой утвержден и 25 февраля направлен в суд обвинительный акт в отношении мастера леса Недригайловского лесничества ГП «Роменское лесное хозяйство», из-за служебной халатности которого окружающей среде причинен ущерб в размере 1,5 млн грн (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый не обеспечил надлежащего контроля за проведением избирательной санитарной рубки леса и не проверил соблюдение лесозаготовителями и другими лесопользователями правил рубки леса, поэтому с июня 2018 года по февраль 2019 года безосновательно и незаконно было срублено 170 деревьев породы «дуб», которые не подлежали вырубке. В результате служебной халатности обвиняемого окружающей среде причинен вред, размер которого, согласно заключению эксперта, составляет 1,5 млн грн.

Противоправную деятельность лица разоблачили при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Сумской области, Государственным бюро расследований, расположенным в г. Полтава, под процессуальным руководством прокуратуры.