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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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За 2020 год на Сумщине умерло на 1,5 тысячи человек больше

Самыми частыми причинами смертей на Сумщине в 2020 году стали болезни системы кровообращения и онкология.

Это следует из отчета Главного управления статистики в Сумской области, опубликованного 23 февраля. Мы сравнили эту информацию с данными управления здравоохранения за 2019 год, которые Суспільне получило в ответе на информационный запрос.

Всего в области в 2020 году умерли 18 971 человек. Это более чем на 1,5 тысячи человек больше, чем годом ранее. В 2019 году в области зафиксировали 17 404 смерти.

Самыми частыми причинами смерти, как и в 2019 году, являются сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и онкология. Причем количество смертей, причиненных именно болезнями системы кровообращения выросла более чем на тысячу.

Болезни системы кровообращения

В 2020 году от болезней системы кровообращения умерли 12 597 человек. По сравнению с предыдущим годом это больше на 1100 человек (в 2019 году было 11 477 человек).

К этим болезням относят ишемическую болезнь сердца (причина 6844-х смертей), цереброваскулярные болезни (5858 смертей) и алкогольную кардиомиопатию (127 смертей).

Новообразования

От новообразований, почти все из которых - злокачественные (онкологические заболевания), в 2020 году на Сумщине умерли 2431 человек. За 2019 год, согласно информации управления здравоохранения, от онкологии умерли 2526 человек.

Внешние причины

Под понятием «внешние причины смерти» подразумевают причины, не относящиеся к болезням. Это смерти в результате транспортных аварий, гибель на воде, в пожарах, от дыма, случайные отравления, от алкоголя, суицид, а также смерти из-за травм, нанесенные другими лицами, и убийства.

По этим причинам в 2020 году зафиксировали 984 смерти. ЗА 2019 - 993.

Болезни органов пищеварения

Болезни органов пищеварения стали причиной 653-х смертей в 2020 году на Сумщине. Из них 77 человек умерли от алкогольной болезни печени.

В 2019 году заболевания пищеварительной системы повлекли смерть 661 человека.

COVID-19

Коронавирус стал причиной 552-х смертей в 2020 году. Это новая причина смерти, которой не было раньше.

Болезни органов дыхания

От болезней дыхательной системы на Сумщине в 2020 году умер 473 человека. Из них от гриппа и пневмонии - 232.

За 2019 год эти болезни повлекли смерть 396 человек в области.

Другие причины

- неклассифицированные случаи смертей, при которых выявлены отклонения от нормы в клинических и лабораторных исследованиях - 584,

- от болезней нервной системы умерли 318 человек

- от туберкулеза умерли 95 человек,

- от болезней мочеполовой системы - 71 человек,

- от болезней эндокринной системы - 45 (в т.ч. сахарного диабета - 37),

- от расстройств психики и поведения, в том числе вызванных алкоголем - 35 человек,

- от врожденных пороков развития - 32 человека,

- от ВИЧ - 29 человек,

- от определенных состояний в перинатальном периоде – 27,

- от болезней костно-мышечной системы - 18 человек,

- от болезней кожи - 7 человек,

- от болезней крови и кроветворных органов - 5 человек,

- во время или после родов - 3 человека.

Общество
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