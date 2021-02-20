Ночью под Сумами пожарные спасли от уничтожения жилой дом Сегодня, 25 февраля, в 3:02 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни по ул. Малая Пещанская в с. Верхняя Сыроватка Сумского района.

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 2-й государственной пожарно-спасательной части, 28-го государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду с. Великий Бобрик.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены дровник, кровля летней кухни по всей площади и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на четыре хозяйственные постройки и жилой дом, расположенные рядом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарных гидрантов, которые были расположены на расстоянии 6 и 11 км от центра горения.

В 6:25 возгорание локализовали, а в 7:35 - потратив на тушение почти 26 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника от местной пожарной команды с. Великий Бобрик.