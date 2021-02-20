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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:025

Юних сумчан запрошують взяти участь у конкурсі фотографій Future Photo Days 2021

Міжнародний фестиваль Odesa Photo Days оголошує прийом заявок на Future Photo Days 2021 – Всеукраїнський конкурс для підлітків, що цікавляться фотографією.

Конкурс проходить четвертий рік поспіль для того, щоб надати молодим авторам з різних регіонів і міст майданчик для показу своїх робіт, підтримати і стимулювати молодь розповідати свої історії за допомогою фотографії, віднаходити талановиту молодь і давати їй вихід на міжнародну аудиторію.

Вже у перший рік проведення конкурсу організатори отримали 54 заявки з 30 населених пунктів України. Щоразу географія проведення конкурсу розширювалася, а якість заявок ставала все більш конкурентною. Так, минулого року було отримано 90 заявок з 17 областей та 44 населених пунктів. Найбільша кількість заявок надійшла з Київської, Донецької та Дніпропетровської областей, а також з Одещини. Роботи 18 юних авторів увійшли до фіналу і були показані онлайн у дні фестивалю. 

Переглянути роботи фіналістів Future Photo Days 2020 можна тут.

Серії фіналістів Future Photo Days 2021 будуть показані під час вечірніх показів одеського фотофестивалю, де їх побачать професійні фотографи та куратори.

Умови участі:

  • - вік учасників 15 –17 років;
  • - тема вільна;
  • - приймаються лише серії робіт до 10 фотографій (мінімум два фото);
  • - приймається лише одна серія від одного автора;
  • - фотографії можуть бути зроблені на будь-яку камеру чи телефон;
  • - технічні вимоги до фотографій: формат JPG, 300 dpi, горизонтальні фотографії – 2000 px довга сторона, вертикальні – 1500 px довга сторона;
  • - роботи можуть бути надіслані автором або батьками за згоди автора.

Анкети і фотографії учасникам конкурсу варто відправити на пошту futurephotodays@gmail.com з темою листа «Future_2021_Прізвище_Ім’я_місто_вік».

Дедлайн подачі анкет і фотографій – 7 березня 2021 року.

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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