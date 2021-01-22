В Сумах умерла известная учительница 24 февраля ушла из жизни учитель гимназии «Prosperitas» Татьяна Шайденко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила директор гимназии Елена Бритова.

«Шановні колеги-освітяни Сумщини! Батьки! Учні! Сьогодні (24.02 – Ред.) о 17.00 перестало битись серце ВЧИТЕЛЯ: Шайденко Тетяни Валентинівни!!! Помоліться за її світлу душу!!! Подякуйте за її любов до дітей!!! За її працю!!! За те, що вам пощастило знати її. Працювати з нею!!! Прийми, Господі, її у Царство твоє!!!», - написала она.