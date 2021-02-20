На территории неработающей больницы на Сумщине нашли мешок с гранатами В отделение полиции №1 (г. Белополье) поступило сообщение, что житель района нашел мешок с вероятными боеприпасами на территории неработающего больничного учреждения.

24 февраля 41-летний житель села Павловка, ища металлолом, обнаружил мешок, в котором лежали предметы, похожие на гранаты. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила и изъяла 20 гранат РГД-5 и 20 запалов УЗГРМ (предназначается для подрыва взрывного заряда). Изъятое направлено на экспертизу.

Полиция напоминает, что в случае выявления оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, важно отметить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.