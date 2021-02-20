На Сумщине дали 5 лет за избиение шурина К 5 годам лишения свободы приговорен мужчина, который нанес тяжкие телесные повреждения своему родственнику.

Роменской местной прокуратурой в суде доказана вина 49-летнего мужчины, который нанес тяжкие телесные повреждения своему родственнику.

Происшествие случилось 6 июня 2019 года в с. Рогинцы Роменского района. К хозяину дома пришел брат жены, и они вместе ставили во дворе палатку. От работы периодически отвлекались, чтобы выпить. Палатку мужчины так и не поставили, поскольку между ними возник спор из-за разбитой посуды. Разъяренный хозяин дома сначала бил своего родственника руками и ногами, а затем, когда тот пытался вылезти из кухни на улицу, несколько раз придавливал его дверью. Согласно заключению экспертизы, потерпевший получил тяжелые телесные повреждения.

По приговору суда обвиняемого приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 121 УК Украины).