В Сумах провели первую вакцинацию от COVID-19 Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«Первый врач Сумщины вакцинирован от COVID-19. Дмитрий Белобров - врач-анестезиолог реанимационного отделения Сумского областного госпиталя ветеранов войны. Спасибо за работу и желаю успехов! 25 февраля 2021», - написал он.