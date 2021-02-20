Заклади освіти Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі на кращі інклюзивні практики 2021 року Для участі у конкурсі запрошуються заклади освіти, громадські організації, батьківські спільноти, творчі та спортивні колективи, і просто небайдужі люди, які проводять інклюзивні заходи, створюють інклюзивні команди та реалізують інклюзивні проекти.

Учасникам потрібно ознайомитися з Положенням конкурсу та заповнити заявку за посиланням http://bit.ly/2ZaP2wR та надіслати до 28 березня 2021 року на електронну адресу: sunnydity@gmail.com

Мета конкурсу – популяризувати досягнення у сфері соціальної інклюзії, досвіду подолання соціального відчуження, а також ініціювати соціальні майданчики для обміну досвідом, можливостей для просування нових ідей, сучасних тенденцій в області розвитку інклюзивних практик України.

Результати конкурсу будуть оголошені під час фестивалю кращих інклюзивних практик «Україна без кордонів», який відбудеться в травні поточного року у м. Скадовськ Херсонської області. На Фестиваль будуть запрошені переможці та найяскравіші учасники конкурсу для презентації своїх практик і вручення нагород.

Варто зазначено, що громадська організація «Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини» конкурс «Кращі інклюзивні практики України – 2021» оголошує вже другий рік поспіль.

Додаткова інформація про конкурс на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/Ukraine.bez.kordoniv

Проєкт реалізується в рамках програми «Активні громадяни» за підтримки Британської Ради в Україні.