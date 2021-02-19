Полицейские Шостки разыскивают афериста, который завладел сбережениями пенсионерки Пытаясь помочь внуку, который якобы попал в ДТП и нуждается в срочной финансовой помощи на лечение, жительница Шостки перечислила злоумышленнику 9000 гривен.

Днем на стационарный телефон 85-летней жительницы Шостки позвонил неизвестный мужчина. Он рассказал женщине, что ее внук попал в дорожно-транспортное происшествие, тяжело травмировался, и ему срочно необходима материальная помощь на лечение. Чтобы помочь родному человеку, телефонный собеседник предложил ей перечислить все имеющиеся средства на указанный им номер банковской карточки.

Испуганная пенсионерка, забыв о предупреждении родственников о мошенниках, пошла в ближайшее финансовое учреждение и перевела на указанный счет 9000 гривен. Только после этого она позвонила сыну. Во время разговора женщина выяснила, что внук в ДТП не попадал, и с ним все хорошо.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.