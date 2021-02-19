Кому в Сумах сегодня отключили воду? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Харьковская, 54 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире, ул. С. Табалы, 5Б (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Героев Крут, 12 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 25 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), пер. Гетманский, 14, ул. Люблинская, 5 (замена кранов горячей воды в квартирах), ул. Ярослава Мудрого, 57 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул . Нахимова, 40 (замена счетчиков горячей и холодной воды в квартире), ул. Косовщинская, 96/2 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Роменская, 92/1 (замена кранов горячей воды в квартире), ул. Бельгийская, 18 (замена кранов горячей воды в квартире, ул. Леваневского, 22 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), пер. Красовицкого, 9 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).