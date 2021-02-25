На Сумщине еще 219 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 25 февраля в Сумской области уже 48 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 219 человек (Белопольский район - 6, Конотоп - 1, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 81, Лебедин - 7, Недригайловский район - 5, Ахтырка - 10, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 5, Ромны - 6, Роменский район - 1, Сумы - 54, Сумской район - 7, Тростянецкий район - 4, Ямпольский район - 29).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 665 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 2 (Конотоп - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 45 501 человек, из них за минувшие сутки - 45 (Глухов - 3, Глуховский район - 1, Кролевецкий район - 8, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 3, Недригайловский район - 1, Ромны - 5, Роменский район - 1, Середина-Будский район - 1, Сумы - 16, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 1, Шостка - 2, Ямпольский район - 1).