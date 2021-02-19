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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:51385

Сумщина получила 14700 доз вакцины против коронавируса. Когда начнут прививки?

На Сумщину прибыла партия вакцины против коронавируса.

Область получила 14 700 доз. Об этом вечером 24 февраля на своей странице в Facebook сказал глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома, пишет Суспільне.

Старт вакцинации в области запланирован на 25 февраля, сообщили в облгосадминистрации. По словам г-на Хомы, прививать в области должны имеют 2410 человек.

В течение недели планируют провести вакцинацию всех этих людей. Вторую дозу вакцины введут через 4 недели.

Первоначально прививки сделают работникам мобильных бригад, которые проводят вакцинацию, затем - медикам, работающим в стационарах с пациентами, больными коронавирусом. Следующими будут вакцинировать медиков центра экстренной медицинской помощи.

24 февраля в Украине началась первая волна национальной программы вакцинации против COVID-19. В 7 утра первые партии вакцины AstraZeneca (Covishield) производства индийского предприятия Serum Institute отправились в регионы Украины.

Общество
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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