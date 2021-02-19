Сумщина получила 14700 доз вакцины против коронавируса. Когда начнут прививки? На Сумщину прибыла партия вакцины против коронавируса.

Область получила 14 700 доз. Об этом вечером 24 февраля на своей странице в Facebook сказал глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома, пишет Суспільне.

Старт вакцинации в области запланирован на 25 февраля, сообщили в облгосадминистрации. По словам г-на Хомы, прививать в области должны имеют 2410 человек.

В течение недели планируют провести вакцинацию всех этих людей. Вторую дозу вакцины введут через 4 недели.

Первоначально прививки сделают работникам мобильных бригад, которые проводят вакцинацию, затем - медикам, работающим в стационарах с пациентами, больными коронавирусом. Следующими будут вакцинировать медиков центра экстренной медицинской помощи.

24 февраля в Украине началась первая волна национальной программы вакцинации против COVID-19. В 7 утра первые партии вакцины AstraZeneca (Covishield) производства индийского предприятия Serum Institute отправились в регионы Украины.