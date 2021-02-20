Ракети, Україна і космос — стартував всеукраїнський конкурс дитячих малюнків 1 лютого стартував конкурс дитячих космічних малюнків Noosphere Space Art Challenge. Цьогоріч конкурс присвячено ювілею Незалежності України, тема — “30 років космічної незалежності”.

З 1991 року в Україні сталося багато визначних подій в космічній галузі. Усім відомо про політ українського космонавта Леоніда Костянтиновича Каденюка чи запуск супутників серії "Січ", однак українських досягнень у космосі насправді більше. Наприклад, українці тричі ставали призерами найбільшого космічного хакатону NASA. Навіть цього року команда з України отримала нагороду за краще використання технологій. Саме тому цьогорічна тема конкурсу тісно пов'язана з його метою — зацікавити українську молодь до вивчення космосу та познайомити із досягненнями наших співгромадян.

Конкурс проходить третій рік поспіль. За минулі два роки учасниками конкурсу стали понад 13 тисяч дітей з усієї країни. У 2020 році конкурс проходив під темою “Політ до Місяця і далі”, а до участі долучились дітлахи аж з 768 населених пунктів України. Найактивнішими виявились мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області, надіславши понад 230 робіт. Переможці отримали художні набори, 3D-ручки та графічні планшети, а всі учасники — пам’ятні дипломи.

Брати участь в конкурсі можуть діти та підлітки віком від 3 до 17 років. Заявки приймаються з 1 лютого до 1 квітня 2021 року.

Для того аби взяти участь у конкурсі, дітям необхідно створити тематичний малюнок, заповнити електронну заявку на офіційному сайті та надіслати його організаторам.

Головне завдання конкурсантів — створити оригінальний твір. Тож щодо формату і технік виконання жодних суворих вимог немає.

Переможців конкурсу буде оголошено на офіційному сайті проєкту вже 12 квітня 2021 року. Усі учасники конкурсу отримають дипломи, а переможці — цінні призи, серед яких і сучасні електронні планшети для малювання. Організатори конкурсу - ГО "Асоціація Ноосфера" — опікуються популяризацією науки й космосу вже не перший рік. Серед проєктів Noosphere, наприклад, мистецька ініціатива Art Rocket Park, в рамках якої відомі українські художники створять 12 арт-ракет висотою 1.5 метри. До речі, один з переможців конкурсу дитячого малюнка також отримає нагоду долучитись до мистецької акції нарівні з професійними художниками. "Асоціація Ноосфера" також планує влаштувати виставку 100 кращих робіт учасників Noosphere Space Art Challenge під час фіналу свого конкурсу інженерних стартапів Vernadsky Challenge, що відбудеться під час міжнародного авіакосмічного салону АВІАСВІТ-XXI, 27-30 квітня 2021 року. Таким чином, картини юних художників побачить багатотисячна аудиторія професіоналів та ентузіастів космосу й авіації.

“Саме діти мають візіонерське бачення та допитливість розуму, яких бракує дорослим для створення унікальних рішень. Наша мета розвивати це бачення. Через творчість у конкурсі малюнків, через робототехнічні змагання на BestRoboFest, ми прагнемо заохочувати якомога більше молодих сердець і надалі займатися космічними дослідженнями.” — зазначив ініціатор конкурсу та засновник ГО “Асоціація Ноосфера” Макс Поляков.

З більш детальною інформацією про Noosphere Space Art Challenge 2021 можна ознайомитись на офіційному сайті конкурсу: https://noospherespace.art/

Для довідки:

ГО “Асоціація Ноосфера”| noosphereglobal.com

“Асоціація Ноосфера” — некомерційна організація, яку заснував Макс Поляков. Своєю діяльністю організація прагне стимулювати відкриття, використання та поширення наукових знань, а також збільшити інтерес громадян та бізнесу до науки. Серед ініціатив Noosphere — конкурс інженерних стартапів Vernadsky Challenge, фестиваль робототехніки BestRoboFest, мережа інженерних лабораторій Noosphere Engineering School, етап Кубка світу з дрон-рейсингу Copter Race, модернізація дніпровського планетарію та реконструкція університетського парку при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.