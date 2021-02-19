По словам и.о. начальника Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Сумской области Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) Марины Рудь, восстановление трудовых прав граждан является одним из приоритетных вопросов, rjnjhst находятся на постоянном контроле государственной исполнительной службы. Сейчас в отношении предприятия-должника АО «Сумское НПО» применены все возможные меры принуждения: арестованы средства на счетах, описано и арестовано обнаруженное имущество. Кроме того, именно государственная исполнительная служба обычно выступает инициатором диалогов с руководителями предприятия и органами власти в этом социально уязвимом вопросе. Кстати, за счет средств, полученных от принудительных мер, с момента подачи первого исполнительного листа в пользу «фрунзенцев» юристы уже взыскали более 45 миллионов гривен.
Ограничение руководителя предприятия-должника АО «Сумское НПО» В. Забицкого в праве выезда за границу было очередным принудительным этапом. После того, как Ковпаковский районный суд г. Сумы не удовлетворил соответствующее представление, государственный исполнитель воспользовался правом на обжалование и обратился к апелляции. Благодаря настойчивости органов юстиции апелляционный суд удовлетворил представление государственного исполнителя об ограничении руководителя АО «Сумское НПО» В. Забицкого в праве выезда за пределы Украины.
Такое положение дел должен стать для конечного бенефициара стимулом к возвращению всей задолженности работникам предприятия гривны, а также своеобразной преградой на пути произвола и безнаказанности.