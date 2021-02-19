Руководителя АО «Сумское НПО» ограничили в праве выезда за границу Представление государственного исполнителя об ограничении руководителя АО «Сумское НПО» В. Забицкого в праве выезда за границу, удовлетворенное Сумским апелляционным судом, стало очередной победой органов юстиции на пути обеспечения погашения заработной платы работникам указанного предприятия.

По словам и.о. начальника Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Сумской области Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) Марины Рудь, восстановление трудовых прав граждан является одним из приоритетных вопросов, rjnjhst находятся на постоянном контроле государственной исполнительной службы. Сейчас в отношении предприятия-должника АО «Сумское НПО» применены все возможные меры принуждения: арестованы средства на счетах, описано и арестовано обнаруженное имущество. Кроме того, именно государственная исполнительная служба обычно выступает инициатором диалогов с руководителями предприятия и органами власти в этом социально уязвимом вопросе. Кстати, за счет средств, полученных от принудительных мер, с момента подачи первого исполнительного листа в пользу «фрунзенцев» юристы уже взыскали более 45 миллионов гривен.

Ограничение руководителя предприятия-должника АО «Сумское НПО» В. Забицкого в праве выезда за границу было очередным принудительным этапом. После того, как Ковпаковский районный суд г. Сумы не удовлетворил соответствующее представление, государственный исполнитель воспользовался правом на обжалование и обратился к апелляции. Благодаря настойчивости органов юстиции апелляционный суд удовлетворил представление государственного исполнителя об ограничении руководителя АО «Сумское НПО» В. Забицкого в праве выезда за пределы Украины.

Такое положение дел должен стать для конечного бенефициара стимулом к возвращению всей задолженности работникам предприятия гривны, а также своеобразной преградой на пути произвола и безнаказанности.