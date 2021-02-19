В Сумах за бесценок выкупили два коммунальных помещения В феврале в Сумах приватизировали два объекта, сообщает Департамент обеспечения ресурсных платежей.

Приватизация произошла путем их выкупа предыдущими арендаторами. Одно из нежилых помещений, площадью 24,1 кв. м, расположено по ул. Интернационалистов, 18/2. Его приобрело ООО «РОДЕМ СУМЫ». Сумма выкупа составила 77 800 грн. без НДС.

Другой объект приватизации расположен по ул. Петропавловская, 70. Это нежилое помещение, которое имеет площадь 136,8 кв. м. Владельцем стало ООО «Торговый дом Петр и Павел». Общество приватизировало помещения за 679 700 грн. без учета налога на добавленную стоимость.