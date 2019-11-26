Убийство двух девушек в Сумах: Верховный суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении

По результатам заседания, которое состоялось 24 февраля в Киеве, приговор оставили в силе - пожизненное лишение свободы.
На днях осужденного должны доставить в место лишения свободы, на запад Украины.
Евгения Тимченко признали виновным в убийстве двух женщин и в 2006 году приговорили к пожизненному лишению свободы.
В 2020 году судебное решение пересмотрели, после того, как Европейский суд удовлетворил жалобу Тимченко и установил нарушение его прав на защиту. Рассмотрение дела длилось около года.
Ковпаковский суд г. Сумы снова признал Тимченко виновным: назначил пожизненное заключение и взыскал в пользу пострадавших два миллиона гривен. Месяц спустя Тимченко подал апелляцию. Ее рассмотрели в Полтаве и оставили приговор в силе, пишет Суспільне.
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