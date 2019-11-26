Убийство двух девушек в Сумах: Верховный суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу обвиняемого в убийстве двух девушек в Сумах -Евгения Тимченко.

По результатам заседания, которое состоялось 24 февраля в Киеве, приговор оставили в силе - пожизненное лишение свободы.

На днях осужденного должны доставить в место лишения свободы, на запад Украины.

Евгения Тимченко признали виновным в убийстве двух женщин и в 2006 году приговорили к пожизненному лишению свободы.

В 2020 году судебное решение пересмотрели, после того, как Европейский суд удовлетворил жалобу Тимченко и установил нарушение его прав на защиту. Рассмотрение дела длилось около года.

Ковпаковский суд г. Сумы снова признал Тимченко виновным: назначил пожизненное заключение и взыскал в пользу пострадавших два миллиона гривен. Месяц спустя Тимченко подал апелляцию. Ее рассмотрели в Полтаве и оставили приговор в силе, пишет Суспільне.