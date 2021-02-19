Депутаты Сумского горсовета поддержали обращение по расследованию резонансных дел в Украине Во время очередной сессии городского совета депутаты поддержали обращение к Верховной Раде Украины, Генеральному прокурору Украины по расследованию резонансных дел в Украине.

Как говорится в обращении, с июля 2016 года осуществляется расследование убийства Павла Шеремета - одного из самых резонансных дел в нашей стране. Организаторы указанного преступления до сих пор не нейдены.

Поэтому, принимая во внимание высокий уровень общественного интереса и неэффективность расследования дела государственными органами, депутаты просят безотлагательно создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за делом убийства Павла Шеремета; инициировать изменении меры пресечения Кузьменко Юлии Леонидовне, Антоненко Андрею Сергеевичу, Дугар Яне Сергеевне на менее обременительные; поручить осуществление досудебного расследования в уголовном производстве, которое внесено в Единый реестр досудебных расследований по № 12016100000001206 от 20.07.2016 года в отношении заказчиков и неустановленных лиц другому органу досудебного расследования.

Решение было поддержано 22 депутатами.