В США прошли ходовые испытания корабля типа Island «Сумы»

В ходе испытаний проверялись качество работы агрегатов и механизмов корабля, а также функционирования его навигационной системы. Было продемонстрировано максимальные возможности корабля по маневренности и скорости.
При испытаниях были подтверждены технические характеристики и ходовые качества корабля. Во время испытания на борту присутствовали атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий и Военно-морской атташе капитан 1-го ранга Сергей Федорчук, которые предоставили положительные отзывы относительно технических характеристик корабля.
Военные дипломаты провели встречу с экипажем патрульного корабля «Сумы», руководством базы Береговой обороны и верфи г. Балтимор. Во время встречи были обсуждены вопросы о ходе подготовки и обучения экипажа, а также технической готовности катеров «Сумы» и «Фастов», сообщает Посольство Украины в США.