В США прошли ходовые испытания корабля типа Island «Сумы» 23 февраля на базе Береговой охраны США в Балтиморе (штат Мэриленд) проведены ходовые испытания патрульного корабля типа Island «Сумы» в открытом море.

В ходе испытаний проверялись качество работы агрегатов и механизмов корабля, а также функционирования его навигационной системы. Было продемонстрировано максимальные возможности корабля по маневренности и скорости.

При испытаниях были подтверждены технические характеристики и ходовые качества корабля. Во время испытания на борту присутствовали атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий и Военно-морской атташе капитан 1-го ранга Сергей Федорчук, которые предоставили положительные отзывы относительно технических характеристик корабля.

Военные дипломаты провели встречу с экипажем патрульного корабля «Сумы», руководством базы Береговой обороны и верфи г. Балтимор. Во время встречи были обсуждены вопросы о ходе подготовки и обучения экипажа, а также технической готовности катеров «Сумы» и «Фастов», сообщает Посольство Украины в США.