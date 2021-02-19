На Сумщине дали 7 лет за убийство отца К 7 годам лишения свободы приговорен мужчина, который лишил жизни своего отца.

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 34-летнего мужчины, который избил до смерти своего отца.

По данным следствия, инцидент произошел 20 октября 2020 года в с. Поповка Конотопского района. В частном доме между отцом и сыном возник спор, во время которой разъяренный потомок набросился на отца с кулаками.

«Чтобы защитить себя, отец даже одел шлем на голову. Однако это не остановило его сына. Он схватил деревянный молоток и нанес им около 8 ударов по голове потерпевшего. От полученных травм 67-летний мужчина скончался на следующий день», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

По приговору суда 23 февраля обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 7 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Приговор он ждал в СИЗО.