В Сумах школьники поедут в коммунальном транспорте бесплатно

Согласно изменениям, вводится бесплатный проезд школьников в коммунальном общественном транспорте.
Как пояснила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко, до конца 2021 года право на бесплатный проезд в коммунальных троллейбусах и автобусах, при предъявлении ученического билета, будут иметь ученики 1-11 классов.
Всего таких школьников в Сумах около 30 тысяч.
По словам начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко, решение вступит в силу после решения процедурных моментов. Когда – не сказал…