В Сумах школьники поедут в коммунальном транспорте бесплатно Депутаты Сумского городского совета проголосовали за решение «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 19 декабря 2018 № 4326 - МР «Об утверждении комплексной программы Сумского городского объединенной территориальной громады «Образование на 2019-2021 годы».

Согласно изменениям, вводится бесплатный проезд школьников в коммунальном общественном транспорте.

Как пояснила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко, до конца 2021 года право на бесплатный проезд в коммунальных троллейбусах и автобусах, при предъявлении ученического билета, будут иметь ученики 1-11 классов.

Всего таких школьников в Сумах около 30 тысяч.

По словам начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко, решение вступит в силу после решения процедурных моментов. Когда – не сказал…