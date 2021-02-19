В Сумах ГАСК возглавил бывший рекламщик и пиарщик мэра С 23 февраля управлением государственного архитектурно-строительного контроля Сумского городского совета руководит Николай Зигуненко.

До последнего времени он работал заместителем директора департамента коммуникаций Сумского городского совета. А до того был помощником мэра Сум Александра Лысенко. Пришел во власть из рекламного бизнеса. Является членом партии ВО «Батькивщина». Сейчас является членом исполнительного комитета Сумского городского совета, правда, по квоте партии «Сила и честь», которая не смогла вывести его из исполкома после голосования за повышение стоимости проезда в маршрутках.

Его предшественник Анатолий Довбня уволился в понедельник, 22 февраля, по соглашению сторон. Как сообщает Sumy.Today со ссылкой на собственные источники, причиной увольнения г-на Довбни был конфликт с нынешним главой облсовета Виктором Федорченко. Последний, напомним, публично заявлял о якобы вымогательстве с его строительной фирмы неправомерной выгоды.