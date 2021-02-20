Спецтехніка від компанії «RGM group» стане в нагоді для вирішення безлічі потреб Для будівельної галузі весна дає старт черговому сезону. Саме з приходом тепла закипає робота на будівельних майданчиках, і незалежно що будується – будинок чи дорога.

Та доки не настала гаряча пора на оренду спецтехніки для дорожньо-будівельних робіт, компанія «RGM group» пропонує своїм клієнтам техніку, робота якої актуальна уже сьогодні.

Якщо є необхідність в очищенні території від снігу, прибиранні будівельного сміття, викопуванні траншей і котлованів, такі потреби зможуть задовольнити екскаватори-навантажувачі JCB 3CX, 4CX, JCB 110 W Hydradig, екскаватор гусеничний JCB JS 205 LC.

Незамінними помічниками на будмайданчику стануть навантажувачі: JCB 270, SEM 656, фронтальні навантажувачі Petronick та Т-156.

Провести грейдурування доріг допоможуть автогрейдери. Минулої осені компанія «RGM group» оновила парк спецтехніки новим автогрейдером SEM 919.

Не втрачають своєї актуальності й самоскиди. Самоскидна техніка застосовуються для перевезення навалювальних чи сипучих, або інших вантажів, придатних для вивантаження через перекидання з кузова. Компанія «RGM group» пропонує самоскиди вантажопідйомністю до 35 т.

Допомогти перевезти буквально все зможуть трали. Вони використовуються в тих випадках, коли звичайний вантажний транспорт не здатний впоратися з покладеними на нього функціями. Такий спеціалізований вантажний тягач з платформою замість кузова і низькою рамою пускається в дію в різних господарських галузях для перевезення дуже великих або негабаритних вантажів. Трали автопарку компанії здатні перевозити вантажі до 25 т.

Кожного дня RGM group працює над вдосконаленням послуг, пропонуючи оренду будівельної техніки у зручний для клієнта час. Зверніться до «RGM group» – і отримайте спецтехніку, оренда якої стане для вас вигідною інвестицією.

Не зволікайте, телефонуйте за номером +38 (050) 356-2605.

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