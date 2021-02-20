Готуємося до будівельного сезону заздалегідь Продаж та споживання багатьох товарів та послуг є сезонними. Це стосується і будівельного ринку. Так у розпал будівельного сезону щебень, стає більш дефіцитним, і, відповідно, це відображається на його вартості.

Споживання щебеню росте з кожним роком, тому що будівельний ринок щорічно зростає на 10-15%. Це вимагає все більше і більше сировини, а виробництво щебеню не завжди встигає за попитом, що збільшується.

За весь сезон щебінь може дорожчати до 3-х разів. Виходом з даної ситуації є завчасне придбання матеріалу. На перший погляд, таке рішення здається витратним, але в підсумку виявляється, що щебінь замовник отримує дешевше і вчасно.

Компанія «RGM group» реалізує оптом і в роздріб щебеневу продукцію різних фракцій в Сумському регіоні. Щебінь широко застосовується для виробництва бетону, з/б конструкцій, фундаментів, будівництві доріг тощо.

Ми прагнемо постійно підтримувати на своїх складах наявність широкого асортименту високоякісного щебеню. А саме:

– щебінь гранітний (фракції):

5 – 10 мм;

10 – 20 мм;

20 – 40 мм;

40 – 70 мм;

– гранітний відсів щебеню (фракції):

0 – 5 мм;

0,63 – 2 мм;

2 – 5 мм;

– щебенево-піщана суміш:

С7 фракції 0 – 40 мм;

С5 фракції 0 – 70 мм;

Нагадаємо, що до кінця березня Компанія RGM group заморозила ціни на всю продукцію. Ви маєте унікальну можливість придбати будь-яку номенклатуру продукції за поточною ціною, а забрати її з нашого складу у зручний для вас час протягом поточного року. Ми безплатно зберігатимемо ваше замовлення на своїх складах.

Але це ще не все – ми даруємо знижки до 10% за оптові закупівлі.

Усі подробиці акції уточнюйте у менеджерів відділу продажів.

Будівельний сезон – не час купувати щебінь, а час працювати з ним!

Не зволікайте, телефонуйте за номером +38 (050) 356-2605 і отримуйте будівельні матеріали за найвигіднішими цінами.

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